МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, которая призывала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Как сообщил корреспондент РИА Новости, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15.

За резолюцию голосовали РФ и Китай. Остальные члены СБ ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия.

Ранее западные представители в Совбезе, в частности постпреды США и Великобритании, уже дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.

Согласно непринятому сегодня проекту резолюции РФ, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". В тексте также отмечается, что Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.

В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.

Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.

Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".

Ранее Мексика и Франция представляли Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — таким образом, на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.

В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее. Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

Как ранее пояснил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Франция и Мексика предприняли "весьма лукавый маневр" с переводом работы по своему проекту из СБ в Генассамблею ООН — потому что текст резолюции СБ, предложенный Парижем и Мехико, был уже согласован на 99%.

По его словам, не продвигался проект Мексики и Франции исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, "чего в гуманитарных резолюциях не бывает".

Российская резолюция, которую Совбез сегодня не принял, "как раз состоит из согласованных 99%".