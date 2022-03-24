Польша заблокировала банковские счета российского посольства
ПОЛЬША ЗАБЛОКИРОВАЛА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА ПОД ПРЕДЛОГОМ "ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА" — ПОСОЛ РФ
https://1prime.ru/News/20220324/836480439.html
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ПОЛЬША ЗАБЛОКИРОВАЛА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА ПОД ПРЕДЛОГОМ "ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА" — ПОСОЛ РФ
https://1prime.ru/News/20220324/836480439.html
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