МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Неправильным решением является вложение в рынок акций тех денег, которые могут понадобиться вам в ближайшее время. Даже в более спокойные времена работа с долевыми инструментами подразумевает инвестиционный горизонт как минимум в 3 года. А сейчас, в период волатильности и возможности длительного отсутствия торгов, просто невозможно ориентироваться на короткие сроки, рассказывает агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Российские биржи "отрастут" - вопрос, когда и насколько

Прежде чем приступать к инвестированию в акции, у вас должна быть сформирована "финансовая подушка безопасности": запас денег, вложенный в ликвидные консервативные активы, способный покрыть расходы семьи в течение нескольких месяцев или даже года, объясняет он. Тогда, в случае непредвиденной жизненной ситуации, вам не придется забирать деньги из акций в неудачный момент или в период приостановки торгов.

"Кстати, сейчас отличные времена для вложения средств в такую "подушку": ставки по расходно-пополняемым счетам типа "копилка" достигают 20% годовых", — говорит финансист.

Также эксперт советует оставить спекуляции профессиональным спекулянтам. Есть много способов разделить спекуляции и инвестирование, самый простой — спекулянт покупает актив в расчете на изменение цены и для успеха ему необходим риск-менеджмент, работающий только в условиях непрерывности торгов. Инвестор покупает актив в расчете на будущие дивиденды и их рост. "Возможность продать актив на организованных торгах — приятный бонус, но это не является необходимым условием для хорошей инвестиции", — уверен эксперт.

Активы, которые годами приносят растущие денежные потоки, купленные по невысокой цене относительно этих потоков, со временем окажутся хорошим вложением, заключил он.