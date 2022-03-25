МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД страны. Поляки заморозили еще больше российских денег

Как сообщается в коммюнике, в санкционный список в связи с ситуаций на Украине помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко.

Под санкции попали также 22 россиянина, которых австралийский МИД называет "прокремлевскими пропагандистами". Отмечается, что в их число входят руководители организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front. Список имён не приводится.