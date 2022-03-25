Австралия вводит санкции против президента Белоруссии
МИД: Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Австралия вводит санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, членов его семьи, а также в отношении "российских пропагандистов", сообщает МИД страны.
Как сообщается в коммюнике, в санкционный список в связи с ситуаций на Украине помимо белорусского лидера включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко.
Под санкции попали также 22 россиянина, которых австралийский МИД называет "прокремлевскими пропагандистами". Отмечается, что в их число входят руководители организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front. Список имён не приводится.
https://1prime.ru/News/20220325/836489388.html
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