МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза. Об этом сообщает Рейтер.

В сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США подчеркивается, что "новая стратегия Пентагона опишет Россию как "острую угрозу", но не ту, что может представлять долгосрочный системный вызов".