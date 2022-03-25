Рейтер: в новой стратегии Пентагона Россия названа "острой угрозой"
Рейтер: Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как "острая угроза"
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза. Об этом сообщает Рейтер.
В сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США подчеркивается, что "новая стратегия Пентагона опишет Россию как "острую угрозу", но не ту, что может представлять долгосрочный системный вызов".
https://1prime.ru/News/20220325/836489832.html
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