МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о едином подходе к учету обязательств по государственным и муниципальным гарантиям в составе государственного и муниципального долга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал указ об обращении лекарств в условиях санкций

Закон включает в состав госдолга субъекта РФ и муниципального долга обязательства, вытекающие, соответственно, из государственной и муниципальной гарантии, не в сумме предела ответственности гаранта, а в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных такой гарантией. Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс.

До того подобный подход применялся при учете обязательств по госгарантиям в составе госдолга РФ. Его распространение на все уровни бюджетов бюджетной системы позволит установить единое регулирование и избежать необоснованного завышения объема государственного долга субъектов РФ, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Тимур Максимов. При этом долг субъектов РФ может сократиться на 14%, или на 8 миллиардов рублей, отмечал он.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться к правоотношениям, возникающим при учете государственных (муниципальных) гарантий в составе государственного (муниципального) долга, с 1 января 2022 года.