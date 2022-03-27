МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Снижение реальных доходов граждан России в 2022 году может составить 2-3%, заявил в беседе с "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
По его словам, снижению реальных доходов граждан могут способствовать растущие цены. По оценке Финансового университета, в нынешнем году потребительские цены в стране увеличатся на 15-20%. Этот рост главным образом будет определяться ослаблением рубля к доллару, а, следовательно, и повышением цен на импортные товары.
"Для сохранения реальных доходов населения на прежнем уровне правительству необходимо увеличить на эту величину пенсии, зарплаты бюджетников и иные социальные платежи, а также способствовать тому, чтобы российский бизнес увеличил зарплаты персонала в том же размере. Однако очевидно, что полностью компенсировать инфляцию всем россиянам вряд ли удастся. Поэтому мы ожидаем некоторого снижения реальных доходов граждан, которое может составить в нынешнем году 2-3%", — отметил Зубец.
https://1prime.ru/News/20220327/836512427.html
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