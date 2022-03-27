МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Снижение реальных доходов граждан России в 2022 году может составить 2-3%, заявил в беседе с "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. Аналитики оценили влияние санкций на доходы россиян

По его словам, снижению реальных доходов граждан могут способствовать растущие цены. По оценке Финансового университета, в нынешнем году потребительские цены в стране увеличатся на 15-20%. Этот рост главным образом будет определяться ослаблением рубля к доллару, а, следовательно, и повышением цен на импортные товары.

"Для сохранения реальных доходов населения на прежнем уровне правительству необходимо увеличить на эту величину пенсии, зарплаты бюджетников и иные социальные платежи, а также способствовать тому, чтобы российский бизнес увеличил зарплаты персонала в том же размере. Однако очевидно, что полностью компенсировать инфляцию всем россиянам вряд ли удастся. Поэтому мы ожидаем некоторого снижения реальных доходов граждан, которое может составить в нынешнем году 2-3%", — отметил Зубец.