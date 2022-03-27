МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России. Об этом заявил ее глава Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", — отметил Пасечник на встрече с иностранными журналистами.

По мнению российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России, "если оно не противоречит их конституциям".

В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.

Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".