МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин сообщил на форуме в Москве, что все 27 российских магазинов немецкой сети должны возобновить работу на следующей неделе. Сеть OBI заявила об остановке бизнеса в России

Он пояснил, что сейчас ведутся работы над устранением технического сбоя.

"В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов", — сказал Суравегин.

Также он добавил, что первые заказы в российских магазинах сети можно будет сделать через три дня.