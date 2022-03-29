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https://1prime.ru/News/20220329/836533994.html
В OBI назвали сроки открытия магазинов в России
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https://россиясегодня.рф
. Начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин сообщил на форуме в Москве, что все 27 российских магазинов немецкой сети должны возобновить работу на следующей неделе. Он... ПРАЙМ, 29.03.2022
новости, obi, магазин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин сообщил на форуме в Москве, что все 27 российских магазинов немецкой сети должны возобновить работу на следующей неделе.
Он пояснил, что сейчас ведутся работы над устранением технического сбоя.
"В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов", — сказал Суравегин.
Также он добавил, что первые заказы в российских магазинах сети можно будет сделать через три дня.