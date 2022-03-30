МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Заемщикам, получившим до 1 марта одобрение Сбербанка на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придется снова подавать заявление на одобрение кредита, сообщили РИА Недвижимость в банке. Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%

Российские банки значительно увеличили ставки по кредитам, включая ипотеку, после того как Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых на фоне военной операции России на Украине и введенных против РФ международных санкций. В частности, Сбербанк поднял рыночные ипотечные ставки до 19% годовых.

При этом несколько риелторов рассказали РИА Недвижимость, что Сбербанк в конце марта отменил все одобренные на старых условиях ипотеки, не предупредив заемщиков, хотя у них уже были назначены сделки по покупке жилья.

ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ

"С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка", — прокомментировали информацию об аннулировании одобренных ипотек в финансовой организации.

Клиенты Сбербанка, которые получили одобрение по ипотеке до 1 марта, но не вышли на сделку до 30 марта, не смогут взять ипотеку на старых условиях — им придется заново подавать заявку на кредит, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Клиенты Сбербанка в его соцсетях и на финансовых форумах рассказали, что банк начал ограничивать сроки действия заявок на ипотеку 30 марта и решил аннулировать уже одобренные.

"Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже, клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка", — пояснили в банке.

Такое решение кредитная организация объясняет значительным увеличением ставок по ипотеке. Банк России на экстренном заседании 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Вслед за этим решением Сбербанк увеличил ставку по ипотеке: минимальная ставка выросла на 7,3 процентных пункта — до 18,6% годовых.

"С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости", — пояснил банк.