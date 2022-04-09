МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Об этом сообщило издание Dawn.

Согласно информации издания, за это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах.

Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".

В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру страны Имран Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.

В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля, в 10.00 (8.00 мск), для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.

Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.