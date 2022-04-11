МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российское экологическое общество (РЭО) направило письмо в Министерство юстиции с просьбой проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет статуса иностранного агента, передают "Ведомости" со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым. Правительство России смягчит экологические требования к автотранспорту

В письме РЭО отмечаются "недружественные действия" указанных организаций, направленные на формирование негативного общественного мнения о действии российского правительства в области охраны природы.

"Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений", — рассказал Исмаилов, отметив, что такого рода действия деструктивно влияют на общественное мнение.

При этом исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков заявил, что просьба РЭО связана с изменением экологического законодательства, предполагающим предлагается упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве в России, а требования требование признать Greenpeace и WWF иноагентами объясняются стремлением ослабить давление экологических НКО.