Эксперт: торговля в России может вернуться к эре дистрибьюторов
Эксперт Герастовский: на рынке, как в прежние годы, будут преобладать дистрибьюторы
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Уход иностранных ритейлеров из России может привести к тому, что на рынке, как в прежние годы, будут преобладать дистрибьюторы, заявил во вторник на конференции в Москве директор по складам консалтинговой компании Ricci Дмитрий Герастовский.
"Мы ожидаем возврата к эре дистрибьюторов, я бы так сказал", — констатировал он.
Консультант пояснил, что в 2003-2009 годах в России существовали компании, которые занимали большие площади и продавали на них разнообразную продукцию от известных брендов. Впоследствии же они были фактически замещены этими брендами, которые вышли на российский рынок напрямую.
"Сейчас мы ощущаем, что будет откат назад и произойдет появление каких-то новых компаний или возрождение определенных старых забытых брендов, которые просто возьмут на себя эту роль восполнения товаров на нашем с вами рынке", — сказал Герастовский.
https://1prime.ru/News/20220412/836646539.html
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