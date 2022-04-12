МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Уход иностранных ритейлеров из России может привести к тому, что на рынке, как в прежние годы, будут преобладать дистрибьюторы, заявил во вторник на конференции в Москве директор по складам консалтинговой компании Ricci Дмитрий Герастовский. Эксперт сказал, когда новые ритейлеры смогут заменить зарубежные бренды

"Мы ожидаем возврата к эре дистрибьюторов, я бы так сказал", — констатировал он.

Консультант пояснил, что в 2003-2009 годах в России существовали компании, которые занимали большие площади и продавали на них разнообразную продукцию от известных брендов. Впоследствии же они были фактически замещены этими брендами, которые вышли на российский рынок напрямую.

"Сейчас мы ощущаем, что будет откат назад и произойдет появление каких-то новых компаний или возрождение определенных старых забытых брендов, которые просто возьмут на себя эту роль восполнения товаров на нашем с вами рынке", — сказал Герастовский.