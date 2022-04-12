МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Польша может на словах отказаться от российских энергоносителей, а в перспективе начнет импортировать их через другие страны, например, через Германию, поскольку отказаться полностью не сможет, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша пообещала ввести запрет на газ и уголь из России

"На протяжении 30 с лишним лет, с 1989 года, все польские правительства… последовательно вели дело к сворачиванию экономических связей с Россией. Российские инвестиции в Польше просто блокировались. Польские фирмы худо-бедно на нашем рынке работали, сейчас и их вынуждают уходить", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

"Наши связи в энергетической сфере оставались как бы последним островком, от которого они не решались полностью отказаться, а в нынешней ситуации ставят цель в ближайшее время, еще до конца года, отказаться сначала от угля еще в апреле-мае, а до конца года и от нефти и газа. Насколько это реалистичная цель — большие сомнения", — подчеркнул посол.

По его словам, с большой долей вероятности в Польше объявят о том, что отказались от российского газа, а на деле будут брать его из других стран, возможно, из Германии.

"Польша понесет потери, заплатит за это цену, но ставить под сомнение, что это нужно, это необходимо для достижения высших целей, в нынешней ситуации становится политически недопустимым", — добавил посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность.