Центр исследований экономики Европы: индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал в апреле
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле снизился до минус 41 пункта с 39,3 пункта в марте, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 48 пунктов.
При этом индекс текущих экономических условий опустился до минус 30,8 пункта с минус 21,4 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 35 пунктов.
"Эксперты пессимистично оценивают текущую экономическую ситуацию и предполагают, что она продолжит ухудшаться", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в апреле упал до минус 28,5 пункта с 21,9 пункта, а индекс экономических ожиданий — до минус 43 пунктов с минус 38,7 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/News/20220412/836646981.html