МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле снизился до минус 41 пункта с 39,3 пункта в марте, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 48 пунктов.

При этом индекс текущих экономических условий опустился до минус 30,8 пункта с минус 21,4 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 35 пунктов.

"Эксперты пессимистично оценивают текущую экономическую ситуацию и предполагают, что она продолжит ухудшаться", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в апреле упал до минус 28,5 пункта с 21,9 пункта, а индекс экономических ожиданий — до минус 43 пунктов с минус 38,7 пункта месяцем ранее.