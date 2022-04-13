МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на пульсоксиметры и платные вакцины в марте по сравнению с февралем снизился в четыре раза, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России вырос спрос на чай и кофе

"Спрос на пульсоксиметры и услуги платной вакцинации упал за месяц в четыре раза", — пришли к выводу аналитики, изучив средние чеки россиян за март и февраль.

Так, по их данным, на услуги платной ковид-вакцинации в частных клиниках россияне в первый месяц весны в среднем тратили 1283 рубля, что на 12% ниже, чем месяц назад. Объем продаж в марте при этом снизился на 73%.

Средний чек по пульсоксиметрам составил 1392 рубля, оказавшись на 6% ниже, чем месяц назад. Объем продаж в марте сократился на 77%.