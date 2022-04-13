МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастет на фоне утреннего позитива на внешних площадках, рубль по техническим параметрам может снизиться в паре с долларом, однако избыток предложения иностранной валюты удержит его от сильного ослабления, считают аналитики. Рубль и российские акции могут начать день с роста

На рынке акций будут доступны: с 9.50 до 18.50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи (IMOEX) с повышением на 0,3-2,3% — в диапазоне 2550-2600 пунктов.

"Утреннее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса Мосбиржи с некоторым коррекционным повышением", — отмечает аналитик.

По мнению Егора Жильникова из Промсвязьбанка, технически открывается коридор для продолжения роста доллара к рублю. По его оценкам, курс доллара сегодня может закрепиться выше отметки 80 рублей, с ориентиром на диапазон 80,5-81,5 рубля. Сдерживать рубль от сильного ослабления будет сохраняющийся избыток долларов ввиду ограниченности импорта в РФ, полагает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Во вторник биржи США снизились до 0,34% на факторе раскручивающейся инфляции и ожиданий ответных действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Основные фондовые биржи Европы также закрылись снижением после окончательных данных о рекордной за всю историю наблюдений инфляции в Германии: по итогам марта она ускорилась в годовом выражении до 7,3% с 5,1% месяцем ранее.

С утра же фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют до 0,98%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду также преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,98%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, гонконгский индекс Hang Seng Index прибавляет 0,66%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,18%.

Стоимость нефти растет на 0,37% — до 105,03 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,11% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,0838 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Российский рынок акций по итогам торгов вторника снизился, но меньшими темпами, чем накануне, на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Индекс Мосбиржи закрылся снижением на 0,63%, до 2540,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,21%, до 1004,7 пункта.