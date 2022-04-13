МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов заявил, выступая в Совфеде, что Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады РФ. Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия могут преодолеть санкции

По его мнению, "предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец". Замысел "геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики", "запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы".

Он пояснил, что четыре кольца — это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.

Белоусов также сообщил, что Россия уже ведет предметные переговоры с ключевыми зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ

Зампред сообщил, что "просадка" российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности уже началась, хотя пока почти не затронула рынок труда.

Он также отметил, что из-за международных санкций транспортная система страны оказалась под двойным ударом: жесткой дискриминации подверглись все международные перевозки, а также резко произошла переориентация потоков грузов с северо-западного и южного направлений на восточное.

По словам Белоусова, недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%.

Росстат опубликует данные по инфляции в РФ со 2 по 8 апреля вечером в среду. Неделей ранее недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,99% с 1,16%.

СИТУАЦИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Белоусов рассказал, что запасы в розничной торговле РФ восстанавливаются, по основным группам товаров они достигли нормы, в целом ситуация в отрасли сегодня устойчива и находится под полным контролем.

По его словам, "по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу — более пяти недель, муке и крупам — пять-шесть недель, детским смесям и консервам — 10-12 недель",

Он добавил, что "к сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных поставок, вызвали волну повышения цен". "Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче", — уточнил он.

Белоусов напомнил, что после ввода санкций в течение первых трех недель цены росли в среднем на 2%, а сейчас рост замедлился до менее 1% в неделю, в последнюю неделю составлял 0,7%.

Кроме того, он сообщил, что ажиотажный спрос в РФ, прежде всего на продукты длительного хранения и непродовольственные товары, на своем пике в начале марта превышал спрос до санкций на 30%.

"А по сахару, муке, растительному маслу и крупам — в 2-2,5 раза", — добавил он.

Чтобы сбить волну ажиотажного спроса, власти РФ в ручном ежедневном режиме работали с торговыми сетями и производителями, помогая обеспечить бесперебойную поставку товаров, продолжил он.

"С помощью ФАС организовали работу по выявлению и пресечению спекулятивных действий на рынке. Привлекая, при необходимости, силовые структуры", — добавил первый вице-премьер.

Белоусов напомнил, что были сохранены и дополнительно введены прямые запреты и ограничения на вывоз продовольствия и сельхозпродукции из страны. "Они коснулись сахара, подсолнечного масла, а также зерна, сои, семян подсолнечника и рапса. Напротив, максимально сняли таможенные ограничения на ввоз продуктов питания — говядины, свинины и сахара", — сказал он.

АВИАЦИЯ

Зампред сообщил, что в реестр РФ уже переведен 571 зарубежный самолет российских авиакомпаний из 781.

По данным Минтранса РФ, всего по состоянию на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. В конце марта министра транспорта Виталий Савельев говорил, что всего в стране эксплуатируется более 1,3 тысячи воздушных судов. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.