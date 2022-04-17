МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией, а поставки вооружения Киеву — еще один способ обострить кризис. Об этом рассказал Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.
Он предупреждает о том, что "безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. <…> США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие".
Эксперт считает, что Украина фактически превратилась в "американскую марионетку". Накачивание страны орудиями и боеприпасами "создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".
Напомним, что на этой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.
https://1prime.ru/News/20220417/836684144.html
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