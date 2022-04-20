МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через территорию Украины в среду, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" по бронированию мощностей данного маршрута. Bloomberg узнал о возможном отказе Италии платить за газ в рублях

В частности, заявки на прокачку "голубого топлива" через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 20 апреля составляют около 56 миллионов кубометров. Это почти вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Транзит российского газа через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, находился на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, незначительно снижаясь лишь пару дней в марте. Но в апреле с приходом теплой погоды в Европу он вновь уменьшился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.

Вместе с тем это не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.

Магистраль "Ямал — Европа", одна из основных, но балансирующих для "Газпрома", остается невостребованной компанией. С 7 апреля газопровод работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высоки данные перекачки по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ в Европу. Поставки по нему держатся на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.

Эксперты пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по сравнению с мартом: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).