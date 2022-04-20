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2022
https://1prime.ru/News/20220420/836709887.html
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей
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. Рубль усилил рост к доллару, американская валюта опустилась ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" к... ПРАЙМ, 20.04.2022
новости, валюта, рынки, экономика, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару, американская валюта опустилась ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 11.30 мск снижается на 42 копейки — до 78,1 рубля и уже опускался до 77,92 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 83,97 рубля.