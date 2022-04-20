МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару, американская валюта опустилась ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.30 мск снижается на 42 копейки — до 78,1 рубля и уже опускался до 77,92 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 83,97 рубля.