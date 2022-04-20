МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о подтверждении региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) фактов форс-мажора при исполнении коммерческих договоров. Госдума запретила банкам направлять сведения о клиентах в ряд стран

Документ законодательно закрепляет право Торгово-промышленной палаты РФ определять региональные ТПП, которые смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.

ТПП РФ будет публиковать перечень таких региональных палат на своем официальном сайте, устанавливать порядок выдачи ими заключений о форс-мажоре, а также приостанавливать и прекращать их полномочия при нарушении ими установленного порядка свидетельствования форс-мажора.

Сейчас в случае спора бизнес для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы может обратиться в региональную торгово-промышленную палату, но не везде ответ будет оперативным и точным. Чтобы изменить ситуацию, документ закрепляет за ТПП РФ соответствующие полномочия.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. По мнению правительства РФ, его принятие позволит сформировать единые критерии определения форс-мажора и усилить защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России.