МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix планирует создать более дешевую версию сервиса и ограничить возможность совместного использования пароля несколькими пользователями, после того как в первом квартале сервис потерял рекордное за 10 лет количество подписчиков, сообщил исполнительный директор Рид Хастингс (Reed Hastings) в рамках пресс-конференции. СМИ узнали об отказе инвестфондов финансировать Маску покупку Twitter

В ночь на среду Netflix опубликовал отчет за первый квартал, в котором сообщил, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix, ранее приостановивший работу на территории РФ, прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала.

Такие потери клиентов заставили Netflix пересмотреть свои принципы и задуматься о том, чтобы добавить рекламу с целью удешевления подписки и ограничить возможность делиться паролями.

"Те, кто следит за Netflix знают, что я выступаю против сложностей с рекламами и являюсь большим поклонником простоты подписки. Я также большой поклонник возможности выбора у потребителя, поэтому, если кто-то хочет платить меньше и лояльно относится к рекламе, это имеет смысл", — приводит слова Хастингса агентство Блумберг. Хастингс также уточнил, что более дешевую версию планируется разработать в течение одного-двух лет.

Акции Netflix на предторгах дешевеют на 25,5%. В первом квартале чистая прибыль сервиса снизилась в годовом выражении на 6,4%, до 1,597 миллиарда долларов.