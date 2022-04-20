МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложил президенту РФ Владимиру Путину поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России, следует из документа, размещенного на сайте объединения. Путин рассказал о дальнейших действиях России в спецоперации на Украине

"Мы поддерживаем ваше решение о переводе платежей за российский газ на рубли и считаем необходимым поэтапно перевести на национальную валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России. Тем недружественным странам, кто не хочет платить, немедленно прекратить поставки нефти, газа, удобрений, металлов, продовольствия", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что дедолларизация экономики — это важное условие для построения многополярного мира. Профсоюзы также предлагают в ответ на санкции продавать стратегически значимые товары только в обмен на то, что необходимо России.

"По аналогии с тем, как западный мир обеспечил себя нефтью в условиях экономического эмбарго со стороны арабских стран в начале 1970-х годов, выдвинув формулу "бушель за баррель", когда условием продажи хлеба стала продажа необходимого количества нефти", — уточняется в документе.