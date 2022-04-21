МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг с открытия торгов продолжает слегка прибавлять к доллару и умеренно теряет к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 12 копеек, до 76,29 рубля, курс евро растёт на 53 копейки, до 82,43 рубля, следует из данных биржи.