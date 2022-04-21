2022-04-21T10:17:00+03:00
2022-04-21T10:22:24+03:00
2022-04-21T10:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220421/836719681.html
Курс доллара снижается в начале торгов четверга
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля в четверг с открытия торгов продолжает слегка прибавлять к доллару и умеренно теряет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 21.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, рубль, доллар, евро
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390697.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390697.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390696.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390696.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390684.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/06/836390684.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг с открытия торгов продолжает слегка прибавлять к доллару и умеренно теряет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижается на 12 копеек, до 76,29 рубля, курс евро растёт на 53 копейки, до 82,43 рубля, следует из данных биржи.