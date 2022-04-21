МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Немецкая политическая оппозиция может воспользоваться позицией  канцлера страны Олафа Шольца по Украине и спровоцировать его возможную отставку. Это возможно сделать, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины, сообщает издание Spiegel.

Евро

Немецкий экономист спрогнозировал крах евро

По мнению авторов материала, глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц намерен внести на следующей неделе на пленарное заседание вопрос о новых поставках Киеву тяжелых вооружений.

Это, считают журналисты, ожидаемо приведет к явному пересмотру позиций всех основных политических сил Германии, хотя ранее союз партий ХДС и ХСС согласился объединиться с основным курсом Шольца и "не ерничать по мелочам".

"Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге — и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства", — пишет Spiegel.

Эта ситуация опасна для Шольца в первую очередь из-за недовольства его нежеланием снабжать Украину тяжелым вооружением. Отсутствие поддержки в конечном счете может привести к его отставке.

"В этом случае позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия", — подытожили авторы Spiegel.