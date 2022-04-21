МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Немецкая политическая оппозиция может воспользоваться позицией канцлера страны Олафа Шольца по Украине и спровоцировать его возможную отставку. Это возможно сделать, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины, сообщает издание Spiegel. Немецкий экономист спрогнозировал крах евро

По мнению авторов материала, глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц намерен внести на следующей неделе на пленарное заседание вопрос о новых поставках Киеву тяжелых вооружений.

Это, считают журналисты, ожидаемо приведет к явному пересмотру позиций всех основных политических сил Германии, хотя ранее союз партий ХДС и ХСС согласился объединиться с основным курсом Шольца и "не ерничать по мелочам".

"Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге — и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства", — пишет Spiegel.

Эта ситуация опасна для Шольца в первую очередь из-за недовольства его нежеланием снабжать Украину тяжелым вооружением. Отсутствие поддержки в конечном счете может привести к его отставке.

"В этом случае позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия", — подытожили авторы Spiegel.