РИМ, 21 апр — ПРАЙМ. Глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини заявил в интервью, которое в четверг опубликовала газета Corriere della Sera, что поставки газа из России в ЕС могут прекратиться в мае. В кабмине Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России

По его словам, Брюссель считает, что система оплаты российских энергоносителей в рублях нарушает европейские санкции.

Бессегини отметил, что из-за прекращения поставок может возникнуть опасность неполного заполнения хранилищ.

"Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить", — сказал он.

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года.

Ранее министр по делам преобразований в энергетике предположил, что независимость Италии от российского природного газа может быть достигнута через 24-30 месяцев. В нынешнем интервью газете la Stampa он заявил, что для этого может хватить 18 месяцев.

Он отметил, что по сравнению со всеми другими европейскими странами преимущество Италии в том, что у страны есть пять газопроводов. "Мы укрепляем южный и восточный маршруты, есть договоренность с Алжиром. На следующей неделе и в эти дни мы поедем в другие страны, особенно африканского региона, и мы рассчитываем достичь примерно двух третей того, что нам нужно, в ближайшие недели. Очевидно, что этот газ не поступит мгновенно. Но мы считаем, что ко второй половине следующего года мы действительно сможем прийти к почти полной независимости", — сказал министр.

По его словам, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров за счет новых источников и роста переработки сжиженного газа в регазификаторах.

"У нас в Италии есть 3 регазификатора. Мы добавим пару, которые будут плавучими, потому что они не должны оставаться навсегда, только на период, который нам потребуется", — сказал министр.

В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.