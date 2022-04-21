2022-04-21T12:58:00+03:00
2022-04-21T13:42:51+03:00
2022-04-21T12:58:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220421/836721263.html
Курс евро упал до 80 рублей
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в четверг усиливает рост, евро уже тестирует круглый уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск падает на... ПРАЙМ, 21.04.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля
https://cdnn.1prime.ru/images/83628/79/836287916.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83628/79/836287916.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83628/79/836287915.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83628/79/836287915.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83628/79/836287903.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83628/79/836287903.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усиливает рост, евро уже тестирует круглый уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
А минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимума с 8 апреля.