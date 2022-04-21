МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг усиливает рост, евро уже тестирует круглый уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

А минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимума с 8 апреля.