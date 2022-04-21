МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Департамент международной торговли Великобритания сообщил, что страна ввела запрет на импорт из России серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру. Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новые санкции против России

Отмечается, что новые санкции объявлены сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком.

Кроме того, Британия увеличила на 35 процентных пунктов тарифы на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук.

Ранее она уже повысила тарифы на товары из России и Белоруссии, запретив импорт чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши и прекратив любую новую поддержку экспортного финансирования Британии для России и Белоруссии.