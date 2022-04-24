МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Экономические санкции против России не оказали желаемого эффекта, хотя по части ограничений это была "тяжёлая артиллерия", пишет бразильский экономист Тулиу Рибейру в своей статье на сайте телеканала Telesur. СМИ: Германия возьмет кредиты для решения экономических проблем

По его словам, США и НАТО не хватило смелости воевать против РФ, поэтому они решили использовать беспрецедентные финансовые меры. Однако они не только провалились, но и ударили по экономике своих создателей.

Рибейру напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что "стратегия экономического блицкрига не удалась" и Россия сумела выдержать сильнейшее санкционное давление.

"Реальность говорит о том, что выводы Путина верны", — пишет экономист (перевод по ИноСМИ). Он подчеркивает, что в начале недели российская валюта укрепилась до максимума за месяц.

Кроме того, поддержку российской экономике оказали быстрые и продуманные действия правительства и Центробанка.

"Даже с мощной финансовой артиллерией мира, глобализованного по шаблонам ЕС и США, украинский вопрос скоро будет закрыт, а Россия обязательно выйдет победителем", — резюмирует эксперт.