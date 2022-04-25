Московская биржа расширила возможности клиентов на внебиржевом рынке
Участники Мосбиржи с 25 апреля могут заключать внебиржевые сделки с 2,5 тысячами выпусков облигаций
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Московская биржа расширила возможности работы участников на внебиржевом рынке облигаций, говорится в сообщении торговой площадки.
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам 25 апреля стал доступен новый сервис для заключения внебиржевых сделок с облигациями и еврооблигациями – двусторонние сделки с центральным контрагентом (ЦК).
"Участники рынка теперь могут заключать внебиржевые сделки с 2,5 тысячами выпусков облигаций с расчетами в российских рублях и долларах США. Дополнительного подключения к новым сервисам не требуется – функционал доступен по умолчанию", — отмечается в сообщении.
Сделки совершаются анонимно (без указания конечного контрагента) с центральным контрагентом, которым является Национальный клиринговый центр. При этом сторонам по сделке не обязательно иметь друг на друга открытых лимитов.
Сделки заключаются в режимах OCBR "ОТС: Облигации с ЦК" и OCBU "ОТС: Облигации с ЦК (USD)". Расчеты проводятся в стандартной инфраструктуре – те же счета и общий клиринговый пул с биржевыми сделками. Отчеты о совершенных внебиржевых сделках будут предоставляться на Московскую биржу автоматически.
https://1prime.ru/News/20220425/836748075.html
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