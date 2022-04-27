МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное заседание по делу о краже имущества на 70 миллионов рублей у бывшего главы "Роснано" и спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Уголовное дело возбудило в 2016 году по заявлению Чубайса главное управление МВД по Московской области. По делу проходят четыре фигуранта: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. В зависимости от роли каждого обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.

Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.

Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".

В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.

В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.