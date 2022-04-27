МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают предложение снизить ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 9%, это существенно оживит рынок и поддержит строительный сегмент, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

В апреле президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить ее до конца текущего года. Сбербанк и ВТБ заявили, что поддерживают это решение.

"Снижение ставки на 3 п.п. позволит существенно оживить ипотечный рынок и поддержать строительный сегмент", — отметил зампред правления "Абсолют Банка" Антон Павлов.

В Новикомбанке заявили, что оценить потенциальный объём выдач можно будет после того, как станет понятен реальный спрос. Вместе с тем, в "Росбанк Дом" считают, что при ставке 9% льготная ипотека на новостройки может занять 60–70% спроса на ипотечные кредиты и поможет отыграть снижение объема выдач ипотечных кредитов в начале апреля, заявил руководитель кредитной организации Денис Ковалев.

В банке "Открытие" сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства будут готовы выдавать ипотеку по сниженной ставке, а также снизить ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам. Банк "Зенит" будет оперативно улучшать условия по льготной программе с господдержкой, рассказала зампредправления банка Наталья Тутова.