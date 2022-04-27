МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Общая сумма раскрытых эскроу-счетов в Сбербанке превысила 830 млрд рублей, из них на расчётные счета застройщиков перечислено 314 млрд рублей, а в счет погашения ссудной задолженности направлено 516 млрд рублей. Об этом рассказал зампредправления банка Анатолий Попов в ходе конференции по вопросам развития рынка недвижимости "Время изменений: господдержка и новые возможности". Впереди экономики. О чем говорят рекордные заработки Сбербанка

"Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов по схеме с использованием эскроу-счетов. Сегодня порядка 55% эскроу-счетов, которые были открыты при покупке квартиры, приходится на Сбербанк. Это более 42 млн кв. м жилья. На конец 1-го квартала в Сбере всего открыто около 650 тысяч счетов эскроу, из которых уже раскрыто чуть более 250 тысяч. Покрытие эскроу-счетами строительных проектов, финансируемых Сбербанком, к концу первого квартала составляло чуть более 100%", — отметил Попов.

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года.

Ее суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введет дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.