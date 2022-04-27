МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 22 апреля до 17,7% с 17,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Реальные располагаемые доходы жителей снизились на 1,2%

"За неделю c 16 по 22 апреля 2022 года инфляция составила 0,25% (без учета услуг внутреннего туризма инфляция сохранилась на уровне предыдущей недели). На ускорение инфляции сказалось увеличение темпов роста цен на услуги внутреннего туризма (2,63%) в связи с предстоящими майскими праздниками", — говорится в обзоре министерства.

"На продовольственные товары рост цен замедлился (0,4% после 0,5% неделей ранее) при снижении цен на плодоовощную продукцию и замедлении роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров фиксируется умеренный рост цен (0,08%), при этом на автомобильный бензин снижение цен продолжается седьмую неделю подряд", — добавили в Минэкономразвития.

Ранее в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более 6%.

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,25% с 0,2% неделей ранее, с начала года по 22 апреля потребительские цены выросли на 11,32%, сообщил в среду Росстат.

"За период с 16 по 22 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,25%, с начала апреля — 101,25%, с начала года — 111,32%", — говорится в документе статистического ведомства.

Плодоовощная продукция на неделе с 16 по 22 апреля в среднем подешевела на 0,4%, в том числе капуста белокочанная — на 5,1%, лук репчатый — на 2,7%, помидоры — на 2,6%, бананы — на 1,9%. В то же время цены на свеклу выросли на 2,4%, на яблоки — на 2,2%, огурцы — на 1,8%, картофель — на 1,0%, морковь — на 0,6%.

В целом за период 16 по 22 апреля темпы роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) практически по всем наименованиям были выше недельной инфляции в целом. При этом ускорились цена на вареную, полукопченую и варено-копченую колбасу, подсолнечное масло, маргарин, творог, сухие молочные смеси и консервы овощные для детского питания, печенье, чай, соль, гречку и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Среди непродовольственных товаров цены на бытовую технику и электронику продолжили снижаться. Продолжилось снижение цен на все наблюдаемые в недельной динамике медикаменты, за исключением анальгина — он подорожал на 0,74%. Цены на иностранные автомобили выросли на 0,47%, на отечественные — не изменились (с начала года новые иномарки подорожали в среднем на 37,8%, отечественные авто — на 28,4%). Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. На 7% выросла стоимость полета эконом-классом по России (после снижения на 1% неделей ранее).