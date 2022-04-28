МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В первом квартале 2022 года объем производства сигарет в России по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 12%, до 2,571 миллиарда пачек, сообщили РИА Новости в операторе системы маркировки "Честный знак" — "Центре развития перспективных технологий" (ЦРПТ). "Норникель" увеличил производство никеля в первом квартале

"Производство сигарет в России в первом квартале 2022 года составило 2,571 миллиарда пачек, что примерно на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года (2,285 миллиарда пачек). Легальный рынок растет, несмотря на снижение потребления табака: только за 2021 год 6,6% курильщиков отказались от курения сигарет", — говорится в сообщении.

"Уменьшение количества курящих, а также снижение интенсивности курения, соответственно, приводит к уменьшению емкости рынка сигарет. При этом, объемы производства табачной продукции продолжают расти. Это говорит об обелении рынка и одновременном сокращении доли нелегального рынка. Легальные производители табачной продукции расширяют свою рыночную нишу на фоне ухода с рынка контрафактных сигарет", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.

При этом, по словам Юсупова, количество курильщиков в России снижается ежегодно, так, в 2019 году в России курили 24,2% жителей старше 15 лет, 29,3 миллиона человек, а за 2020 год их доля сократилась на 23,1% — на 1,33 миллиона.

В начале этой недели компания Ipsos опубликовала исследование, согласно которому с 17 по 21 марта о покупке нелегальных или контрафактных сигарет, стиков или электронных сигарет и жидкости для них за последние два месяца сообщили 23% опрошенных.

"Исследование говорит в первую очередь о повышении информированности россиян о том, что они приобретают контрафактную продукцию, а не о доле такой продукции на рынке", — считает Юсупов.

При этом он рассказал, что доля рынка легальных производителей сигарет в 2021 году составила 88,5% против 84,4% годом ранее. "Эта тенденция сохраняется. При этом растет число пользователей приложения "Честный знак" — сейчас их количество уже составляет 6,5 миллионов человек. Соответственно растет и число проверок продукции, а следовательно – понимания, легальный или нелегальный товар приобретается", — пояснил Юсупов.