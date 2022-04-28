МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Запасы нефти в США выросли за неделю

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 28 апреля, в 15.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 23 апреля. Аналитики предполагают, что показатель сократился на 4 тысячи — до 180 тысяч заявок.

В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции в стране за апрель. Аналитики ожидают замедления годовой инфляции до 7,2% с рекордных 7,3% месяцем ранее.