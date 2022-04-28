МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Германия готова рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций Евросоюза и его отключение от международной межбанковской системы SWIFT, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

" Доверие потребителей к экономике Германии резко снизилось

Как отмечается в статье, ранее Германия среди стран ЕС была наиболее "неохотно" настроена к идее введения санкций против Сбербанка и отключения его от SWIFT, а Польша и балтийские государства придерживались противоположной позиции. Поясняется, что Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат проведение транзакций, связанных с энергетическим сектором, однако теперь ФРГ готовится поддержать поэтапное введение запрета на российскую нефть.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.