МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял в своем Telegram-канале закупку Польшей российского газа через ФРГ, передает Lenta.ru. Шольц продолжает рассказывать о последствиях отказа от российского газа

Сенатор увидел противоречие в заявлениях Варшавы, отметив, что польские власти, заявив об отказе от российского "голубого топлива", сразу же заказали по реверсу из ФРГ тот же объем газа, что и получали из России.

"При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит", — отметил Пушков.