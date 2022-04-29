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Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях
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Датская энергетическая компания Ørsted отвергает требование "Газпром экспорта" об оплате российский газ в рублях, сообщил ее гендиректор Мадс Ниппер. Компания официально заявила,... ПРАЙМ, 29.04.2022
энергетика, бизнес, новости, газ, газпром, дания, зеленая энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Москва, 29 апр — ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Ørsted отвергает требование "Газпром экспорта" об оплате российский газ в рублях, сообщил ее гендиректор Мадс Ниппер.
Компания официально заявила, что газ не является основным бизнесом для Ørsted. "Мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты", — отметил Ниппер.
Гендиректор добавил, что Ørsted поддерживает стремление европейских стран перейти от российских нефти и газа к "зеленой" энергетике.