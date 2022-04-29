Москва, 29 апр — ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Ørsted отвергает требование "Газпром экспорта" об оплате российский газ в рублях, сообщил ее гендиректор Мадс Ниппер. "Газпром" остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

Компания официально заявила, что газ не является основным бизнесом для Ørsted. "Мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты", — отметил Ниппер.

Гендиректор добавил, что Ørsted поддерживает стремление европейских стран перейти от российских нефти и газа к "зеленой" энергетике.