2022-04-29T13:38:38+03:00
2022-04-29T13:38:38+03:00
2022-04-29T13:38:38+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220429/836793191.html
Рубль усилил рост на неожиданном решении Банка России по ставке
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Новости
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РУБЛЬ ОТРЕАГИРОВАЛ ЛЕГКИМ УСИЛЕНИЕМ РОСТА КУРСА НА РЕШЕНИЕ ЦБ РФ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 3 П.П., ДО 14% ГОДОВЫХ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. РУБЛЬ ОТРЕАГИРОВАЛ ЛЕГКИМ УСИЛЕНИЕМ РОСТА КУРСА НА РЕШЕНИЕ ЦБ РФ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 3 П.П., ДО 14% ГОДОВЫХ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется