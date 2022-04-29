МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. РУБЛЬ ОТРЕАГИРОВАЛ ЛЕГКИМ УСИЛЕНИЕМ РОСТА КУРСА НА РЕШЕНИЕ ЦБ РФ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 3 П.П., ДО 14% ГОДОВЫХ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

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