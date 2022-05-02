МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в ходе передачи Bayer Show на канале HírTV, что страна не поддержит европейские санкции против поставок энергоресурсов из России. СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго нефти из России

Он пояснил, что есть такие сферы, в которых для Европы принятие санкций существенно вреднее.

"Сейчас понятно, что никто не готов заменить поставки нефти и газа. Чтобы заменить природный газ, нужно минимум пять лет и кошмарные деньги… Мы ясно сказали, что никогда не поддержим эти санкции", — сказал Гуйяш.

Он добавил, что Еврокомиссия не сможет распространить санкции настолько, чтобы они ограничили условия, установленные в действующих договорах Венгрии с РФ.

"Нельзя вводить такие санкции, которые в первую очередь наказывают нас самих, а не тех, кого мы хотим наказать", — заявил чиновник.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что часть европейских компаний, импортирующих природный газ из России, согласились на предложенную РФ схему оплаты, однако не говорят об этом честно и распространяют с помощью западных СМИ ложную информацию о позиции Венгрии. Гуйяш уточнил, что речь идет о девяти европейских странах, помимо Венгрии.