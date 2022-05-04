На 8.59 мск цена июльских фьючерсов на Brent росла до 106,12 доллара за баррель
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут в ожидании снижения предложения этого сырья на рынке путем ввода эмбарго странами ЕС на нефть из России, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.59 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,1%, до 106,12 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,23%, до 103,67 доллара.
На динамику нефтяных цен продолжает оказывать влияние тема последних недель о полном прекращении закупок странами ЕС российской нефти. Так, опасения усилились после новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.
Также инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти ещё на 432 тысячи баррелей в день.
"Цены на нефть могут остаться высокими при опасениях дополнительных европейских санкций в отношении российской нефти и попытках производителей ОПЕК увеличить добычу", — сказал газете Wall Street Journal аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 29 апреля в США увеличились на 3,479 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,167 миллиона.
https://1prime.ru/News/20220504/836813795.html