МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Рубль сильно вырос в среду

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд. 16 марта ФРС повысила ставку до уровня 0,25-0,5%.

Кроме того, Федрезерв в среду сообщил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе — первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения увеличатся вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет будет продолжать следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — сообщает регулятор.