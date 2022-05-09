МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди падает в понедельник почти на 3%, опускаясь ниже 4,2 доллара впервые с декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы падают на снижении аппетита к риску

По состоянию на 12.44 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 2,91%, до 4,143 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ниже отметки в 4,2 доллара за фунт показатель опустился впервые с декабря 2021 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 0,79%, до 9414,5 доллара, алюминия — снизилась на 2,54%, до 2842 долларов, цинка — на 3,39%, до 3772 доллара.

Давление на стоимость меди оказали новости из Китая. По данным СМИ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян признал, что страна сталкивается с проблемами в создании рабочих мест из-за недавних вспышек коронавируса. Такие заявления вызвали опасения за экономику Китая, замедление развития которой может неблагоприятно отразиться на спросе на медь.

Цена меди падает четвертую торговую сессию подряд, с начала месяца медь подешевела почти на 6% после падения ее стоимости на 7% в апреле.