МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Французские компании стремятся "не сжигать мосты" с Россией. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" российский посол в Париже Алексей Мешков.
По его словам, какие-то французские компании уходят из России, какие-то, как Auchan, не собираются уходить с российского рынка, однако испытывают достаточно серьезное давление.
"Есть понимание, прежде всего, у бизнеса, что свято место пусто не бывает. Если они уйдут, то вернуться на наш рынок будет очень сложно. Работают без большой публичности, но пытаются не сжигать мосты", — отметил Мешков.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/News/20220512/836872790.html
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