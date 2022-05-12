МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Французские компании стремятся "не сжигать мосты" с Россией. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" российский посол в Париже Алексей Мешков. Немцев предупредили о тяжелых последствиях при отказе от российского газа

По его словам, какие-то французские компании уходят из России, какие-то, как Auchan, не собираются уходить с российского рынка, однако испытывают достаточно серьезное давление.

"Есть понимание, прежде всего, у бизнеса, что свято место пусто не бывает. Если они уйдут, то вернуться на наш рынок будет очень сложно. Работают без большой публичности, но пытаются не сжигать мосты", — отметил Мешков.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.