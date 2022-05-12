МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 28 (2360).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 784-П от 13.12.2021 "О временной администрации страховой организации и временной администрации иностранной страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68214 от 15.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— положение № 786-П от 10.01.2022 "О временной администрации негосударственного пенсионного фонда, функции которой возлагаются на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68338 от 26.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-909 от 4.05.2022 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "ФинТрастСити" /предыдущее наименование — Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.04.2022; объявления Банка России.