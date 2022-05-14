МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе, заявив, что цены становятся больше из-за антироссийских санкций. Иран раскрыл планы по добыче нефти в случае заключения СВПД

Из-за ситуации на Украине возможен глобальный голод на планете, так как "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены", ранее заявляла Бербок.

"Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение", — сообщила Захарова в Telegram-канале.

"А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины — также дело рук коллективного Запада. К нему причастны, в том числе, предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме", — отметила Захарова.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявил, что они приведут к полноценному всеобщему продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.