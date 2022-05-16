МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российским локальным брендам одежды и аксессуаров, занимающим сейчас не более 15% площадей в крупных торговых центрах Москвы, понадобится два-три года, чтобы нарастить объемы производства, однако полностью заменить ушедшие иностранные марки им не удастся, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Knight Frank Russia. Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта

Как отметили в компании, за последние годы все больше локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров стали выходить за пределы онлайн-площадок и открывать офлайн-магазины в Москве и в регионах. Наиболее популярны у российских компаний мультибрендовые пространства в виде корнеров, островков и поп-ап-пространств, также пользуются спросом шоу-румы в формате стрит-ретейла. Пока местные ритейлеры занимают в московских крупных торговых центрах до 15% площадей.

"Чтобы увеличить объемы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры, российским дизайнерам понадобится около двух-трех лет. У отечественной фэшн-индустрии есть все возможности укрепиться на рынке, однако заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, вряд ли получится", – считает региональный директор департамента торговой недвижимости компании Евгения Хакбердиева.

Согласно исследованию Knight Frank, среди локальных модных ритейлеров по числу торговых точек в стране лидируют Melon Fashion Group с марками Zarina, Befree, Love Republic, Sela (магазины компании работают в более чем 100 городах России), Island Soul (59 магазинов в 33 городах), Pompa (43 магазина в 26 городах), 12 Storeez (45 магазинов в 17 городах).

В основном российские бренды (83%) представлены в сегменте "Одежда и обувь". На ювелирные украшения и бижутерию приходится 6% местных марок, нижним бельем занимаются 3%. Половина всех российских марок относится к среднему ценовому сегменту, 26% – к сегменту "выше среднего", сообщили в компании.

Как отметили консультанты, ключевые отечественные фэшн-ритейлеры закономерно происходят в основном из Москвы (73%) и Петербурга (16%). Среди остальных российских городов выделяется Екатеринбург (3%), представленный такими марками, как 12 Storeez, Belle You, Ushatava.