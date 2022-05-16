Bloomberg: укрепление доллара заставляет мировую экономику падать еще глубже
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Повышение процентной ставки ФРС США и сильный доллар наносят сильный ущерб росту мировой экономики, пишет агентство Bloomberg.
В частности, наиболее уязвимыми оказались экономики развивающихся стран, в том числе из-за бегства капитала.
Стремительный рост курса доллара весной заставляет глобальную экономику еще глубже погружаться в состояние синхронизированного спада. Это подстегивает рост стоимости займов и провоцирует волатильность на финансовых рынках. По мнению авторов, в ближайшем будущем передышки ждать не стоит.
С января этого года курс доллара укрепился на 7% и достиг максимума за последние два года. Агентство отмечает, что такое укрепление напрямую связано с политикой Федеральной резервной системы Америки, которая осуществила целый ряд агрессивных повышений ключевой процентной ставки. Эти меры были предприняты для сдерживания инфляции, а также связано с тем, что инвесторы начали скупать доллары в качестве надежной валюты-убежища на фоне экономической неопределенности во всем мире.
Укрепление "американца" должно помочь ФРС ограничить рост цен внутри страны и поддержать спрос на товары иностранного производства в США. Но помимо этого укрепление нацвалюты угрожает подстегнуть рост цен на импорт для иностранных экономик, что ускорит темпы их инфляции и отток капитала. Это особенно опасно для развивающихся экономик. Фактически, они оказываются перед непростым выбором: или позволить их национальным валютам ослабеть, или вмешаться в ситуацию и попытаться сдержать падение курса. Третий путь: поднять собственные ключевые ставки, чтобы поддержать курс.
В частности, в мае регуляторы Индии и Малайзии подняли ключевые ставки. Индия также вышла на рынок, чтобы поддержать обменный курс своей валюты.
Развитые экономики тоже столкнулись с проблемами из-за роста курса доллара.
- За прошлую неделю евро установил новый пятилетний антирекорд.
- Швейцарский франк ослабел и сравнялся с долларом впервые с 2019 года.
- Управление денежного обращения Гонконга осуществило вмешательство, чтобы защитить валютную привязку.
- Йена тоже недавно опустилась до самого низкого уровня за последние два десятилетия.
"Стремительный темп повышений ключевой ставки Федеральным резервом вызывает головную боль у множества других экономик по всему миру, провоцируя оттоки портфелей и ослабление валют", — рассказал агентству глава отдела экономик Азиатско-Тихоокеанского региона в банке Scotiabank Туули Маккалли.
Хотя сочетание замедления роста американской экономики и ожидаемого снижения темпов инфляции в США в конечном итоге приведет к замедлению роста курса доллара. Это в свою очередь ослабит давление на Центробанки других государств. Хотя могут пройти месяцы, прежде чем новое равновесие будет найдено, констатирует агентство.
Пока трейдеры не хотят говорить о пике в долларовом ралли и частично это является отражением сделанных в конце прошлого 2021 года ставок на то, что укрепление доллара постепенно сойдет на нет. Тогда игроки повышение ключевой ставки уже учли, но прогнозы оказались ошибочными.
https://1prime.ru/News/20220516/836901112.html