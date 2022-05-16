МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Повышение процентной ставки ФРС США и сильный доллар наносят сильный ущерб росту мировой экономики, пишет агентство Bloomberg. СМИ: экспортерам с контрактами на импорт разрешили не продавать валюту

В частности, наиболее уязвимыми оказались экономики развивающихся стран, в том числе из-за бегства капитала.

Стремительный рост курса доллара весной заставляет глобальную экономику еще глубже погружаться в состояние синхронизированного спада. Это подстегивает рост стоимости займов и провоцирует волатильность на финансовых рынках. По мнению авторов, в ближайшем будущем передышки ждать не стоит.

С января этого года курс доллара укрепился на 7% и достиг максимума за последние два года. Агентство отмечает, что такое укрепление напрямую связано с политикой Федеральной резервной системы Америки, которая осуществила целый ряд агрессивных повышений ключевой процентной ставки. Эти меры были предприняты для сдерживания инфляции, а также связано с тем, что инвесторы начали скупать доллары в качестве надежной валюты-убежища на фоне экономической неопределенности во всем мире.

Укрепление "американца" должно помочь ФРС ограничить рост цен внутри страны и поддержать спрос на товары иностранного производства в США. Но помимо этого укрепление нацвалюты угрожает подстегнуть рост цен на импорт для иностранных экономик, что ускорит темпы их инфляции и отток капитала. Это особенно опасно для развивающихся экономик. Фактически, они оказываются перед непростым выбором: или позволить их национальным валютам ослабеть, или вмешаться в ситуацию и попытаться сдержать падение курса. Третий путь: поднять собственные ключевые ставки, чтобы поддержать курс.

В частности, в мае регуляторы Индии и Малайзии подняли ключевые ставки. Индия также вышла на рынок, чтобы поддержать обменный курс своей валюты.

Развитые экономики тоже столкнулись с проблемами из-за роста курса доллара.

За прошлую неделю евро установил новый пятилетний антирекорд.



Швейцарский франк ослабел и сравнялся с долларом впервые с 2019 года.



Управление денежного обращения Гонконга осуществило вмешательство, чтобы защитить валютную привязку.



Йена тоже недавно опустилась до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

"Стремительный темп повышений ключевой ставки Федеральным резервом вызывает головную боль у множества других экономик по всему миру, провоцируя оттоки портфелей и ослабление валют", — рассказал агентству глава отдела экономик Азиатско-Тихоокеанского региона в банке Scotiabank Туули Маккалли.

Хотя сочетание замедления роста американской экономики и ожидаемого снижения темпов инфляции в США в конечном итоге приведет к замедлению роста курса доллара. Это в свою очередь ослабит давление на Центробанки других государств. Хотя могут пройти месяцы, прежде чем новое равновесие будет найдено, констатирует агентство.

Пока трейдеры не хотят говорить о пике в долларовом ралли и частично это является отражением сделанных в конце прошлого 2021 года ставок на то, что укрепление доллара постепенно сойдет на нет. Тогда игроки повышение ключевой ставки уже учли, но прогнозы оказались ошибочными.

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